『しばわんこ様専用❣️Salvatore Ferragamo 花柄シルクスカーフ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 08時 26分に出品され04月25日 08時 26分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【高品質シルク】

このスカーフは100%シルクで作られており、柔らかく滑らかな手触りが特徴です。高級感があり、どんなスタイルにもマッチします。



【美しい花柄デザイン】

黒地に華やかな花柄が描かれており、視覚的にインパクトがあります。ピンク、オレンジ、黄色の色合いが絶妙に調和し、エレガントな雰囲気を演出します。



【ブランドの信頼性】

Salvatore Ferragamoの製品であり、品質とデザインにおいて高い評価を受けています。ファッションに敏感な方にとって、必見のアイテムです。



- デザイン: 花柄

- 色: 黒、ピンク、オレンジ、黄色

- 素材: 100% シルク

- スタイル: 31 1961/05

- ブランド: Salvatore Ferragamo

-サイズ:約86cm✖️約86cm

-付属品:箱



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カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ しばわんこ様専用❣️Salvatore

Ferragamo

花柄シルクスカーフ