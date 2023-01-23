『エルメス ツイリー カヴァリエアンフォルム 白 グレー ブラウン 水玉 新品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 00時 24分に出品され03月25日 00時 24分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆2024年、エルメス直営店にて購入の本物です。



◆手袋をしての開封で素手では一切触れておりません。

◆画像1〜3枚目はエルメス公式ホームページより



⚠️購入時より品番記載の紙タグはございません⚠️



◆品名 ツイリー 《カヴァリエ・アン・フォルム》



◆色 白 / グレー / ブラウン

※画像にてご確認ください

※画像加工はしておりません。



◆状態 新品



◆品番 H064008S 06



◆定価 36,300円



エルメス直営店購入の本物及び新品です。



9oa 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス ツイリー カヴァリエアンフォルム 白 グレー ブラウン 水玉 新品