『新品 COACH コーチ カードケース 財布 ケース 名刺入れ レザー ブラウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 10時 49分に出品され03月08日 10時 49分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 《型番》

CM166



《サイズ》

本体横幅：10cm

本体高さ：7cm



《カラー》

ブラウン



《仕様》

✔︎︎︎︎カードスロットx3

✔︎︎︎︎IDウィンドウ

✔︎︎︎︎外側にポケット



《商品説明》

コーチのカードケースです✨️✨️



記念日、ギフト、誕生日、母の日、父の日、合格祝い、入学祝い、卒業祝い、サプライズにもおすすめです✨️✨

アメリカのアウトレットで購入したものでコピー品ではなく証明書付きの正規品ですので安心してお買い求めください！

※ 写真や説明欄にて状態を確認し、ご理解、ご納得の上お買い求め下さい。



⭐️⭐️注意事項⭐️⭐️

♡発送は匿名配送になります。

♡郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は出来かねます。

(金曜日ご購入の場合、基本的に月曜日発送となります。)

♡自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。

♡こちらの商品は空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。

♡海外製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。

♡寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます

♡光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。

♡こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。

♡その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。

♡コメントなしでのご購入 OKです！



ご覧いただきありがとうございました！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 新品

COACH

コーチ

カードケース

財布

ケース

名刺入れ

レザー

ブラウン