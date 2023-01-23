『Alexander Lee Chang 総柄 ダウンジャケット ポーチ付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 23時 22分に出品され03月14日 23時 22分に終了予定です。即決価格は7,394円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品名■



Alexander Lee Chang 総柄 ダウンジャケット サイズⅡ 同柄ポーチ付き



■説明■



Alexander Lee Chang アレキサンダーリーチャン 総柄 ダウンジャケット サイズⅡ(S程度)



プロスケーターのアレキサンダーリーチャンの

薄手のダウンジャケット。



オリジナルテキスタイルの不思議な動物の総柄、

フードは防風の為楕円形に作りこまれ、肩が動き易い様ストレッチが入り、両ポケットにはナポレオンコードが付き可愛いジャケットになります＾＾

左胸に内ポケット有り。



薄手ですので春、秋の寒い時期、冬場は下に着込めば夏以外は使えるジャケットです。



夏場、海や山などアウトドアにも便利なジャケット



細身の方にオススメなジャケット＾＾



別売りの同柄ポーチも付属



購入価格¥35000



■商品の状態■



目立った傷や汚れはございません。

やや使用感はございますが美品かと思います。



■カラー■

総柄



■サイズ■

サイズⅡ(S程度)



肩幅48cm ラグランスリーブ

身幅55cm

着丈 前65.5cm 後ろ73cm

袖丈69cm

アームホール 18cm



■素人採寸になりますので予め誤差があると思われますがご了承下さい。



■出品時検品をしておりますが、素人検品のため小傷、汚れ、傷みなどの見落とし等、ある場合も考えられますので予めご了承下さいませ。



■古着になりますのでご理解、ご了承の上でのご購入をお願い致します。



■また古着になりますので購入後の返金また返品は致しかねますのでご了承下さい。



◾️最小限で梱包配送させていただきますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Alexander

Lee

Chang

総柄

ダウンジャケット

ポーチ付き