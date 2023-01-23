『Panasonic 気化式加湿機【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 01時 16分に出品され03月30日 01時 16分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 11年製の加湿器になります。正常に動作します。新品に買い替えたので出品します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック