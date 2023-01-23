『ドレスヒッピー チェスターコート Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 15時 33分に出品され03月23日 15時 33分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dress Hippy ドレスヒッピー コート Lサイズ

カラー：ネイビー

定価 40000円





新品・未使用品です。

無地で合わせやすいコートで、春、秋、冬と使用できます。

お値下げ交渉お受けしておりますので、ご検討くださいますようお願い申し上げます。





柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬



#コート

#ウール

#ネイビー

#ドレスヒッピー

#チェスターコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ドレスヒッピー チェスターコート Lサイズ