『00s OLD GAP レザージャケット ポリスマンジャケット ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 09分に出品され03月26日 23時 09分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☑︎商品名

2000s OLD GAP “LEATHER POLICEMEN JACKET”

ポリスマンジャケット レザージャケット





︎︎︎︎︎︎☑︎商品説明

80年代初頭から2000年代頃にかけてのGAPはデザイン性が高く、オールドギャップとして探されている方も多いですね。





こちらは2000代頃のレザーポリスマンジャケットになります。





肉厚なレザーは重厚でとても高級感があります。

着丈が長めでハーフコートのような感覚で羽織って頂けます。

裏地は総キルティング、袖裏はリブ仕様。





左胸にある二つのハトメはポリスバッチを取り付ける為の物です。





年々価格が高騰している90年代のGAPの代表作でもあるレザージャケット。お探しの方はこの機会に是非。





︎︎︎︎︎︎

︎︎︎︎︎︎☑︎商品素材

SHELL:GENUINE LEATHER

LINING:100%ナイロン

PADDING:100%ポリエステル

INNER CUFF:70%アクリル 30%ウール





︎︎︎︎︎︎☑︎商品サイズ

サイズ表記 L

着丈78cm

身幅63cm

肩幅54cm

袖丈65cm



︎︎︎︎︎︎素人採寸ですので、多少の誤差はご了承くださいませ。



︎︎︎︎︎︎☑︎コンディション

古着ですので、所々にスレ・汚れなどがございます。





・脇下など所々にレザー特有のスレや劣化などがございます。

・裏地 所々に汚れがございます。



メルカリでもなかなか見かけない商品だとおもいますので是非よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ギャップ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

OLD

GAP

レザージャケット

ポリスマンジャケット

ブラック