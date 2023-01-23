『【UNITED TOKYO】トレンチコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 16時 49分に出品され04月08日 16時 49分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド:UNITED TOKYO

カラー:ベージュ

size:1 着丈120 身幅50 裄丈68.5

素材:ウール100%

裏地:なし

定価:46,200円税込



商品はネイビーではなくベージュになります。

圧縮ウールロングライトコートです。

3.4枚目の写真が実物写真になります。

ウール100%なので裏地なくても暖かいです。



気持ちの良いお取引をお願いしたいので、少しでも

ご不安のある方は、ご購入前にご質問くださいませ。

また、ユーズド品にご理解頂き、新品同様品を

お求めの方はご購入をお控えくださいませ。

検品は素人検品です。

少々の見落としがあるかもしれません。

細かなことにご不安のある方は

ご購入前にご質問くださいませ。

ご検討よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ユナイテッドトウキョウ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【UNITED

TOKYO】トレンチコート