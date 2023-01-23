『マッキントッシュフィロソフィー リバーシブルキルティングジャケット 美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 16時 34分に出品され03月12日 16時 34分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マッキントッシュフィロソフィーのリバーシブルキルティングジャケットです。

色味はネイビーとブラウンのリバーシブルになり、中綿にダウンを使用したキルティングジャケットです。フロントフラップはルックスだけでなく防風の役割をはたしており、一般的なキルティングジャケットより保温性に配慮された仕様が見られます。





目立った傷汚れは見当たらなく、袖口にわずかにあたりがあるくらいだと思います。



6/7まで 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュフィロソフィー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マッキントッシュフィロソフィー リバーシブルキルティングジャケット 美品