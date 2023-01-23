『【美品】象印スチーム加湿器 2023年製【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 18時 11分に出品され03月23日 18時 11分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 令和5年12月27日に購入した商品です。

2023年製 型名E EーDD35WAになります。

こちらはほとんど使用せず、短時間5回位しか使用しておりません。

新品に近い商品だと思います。



説明書に届いた日付けを記入しておりますがご了承くださいませ。

どなたか気に入っていただける方の購入を宜しくお願い致します。

ダンボールを処分しましたので、リサイクルダンボールにて発送致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし