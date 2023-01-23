『90s POLO SPORT reversable downjacket【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 08時 21分に出品され03月27日 08時 21分に終了予定です。即決価格は21,252円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1985 vintage clothe です。



"90s POLO SPORT" reversable downjacket 黒 x 緑 です。



ここ最近で最高の一着をピックできました！



とにかく状態がいいです！

恐らくストック品の試着程度かと思っています。



肉厚リバーシブルで袖ベロクロ、裾ドローコード、

裏表ともに胸刺繡ロゴ、腕ポケット、ファスナー付きハンドポケット

とギミック類も文句なし！！



サイズ合う方は是非！



♠Ref no♠

24J2404



♠Other recommendation♠︎

#1985のdownjacket



♠Brand♠

POLO SPORT RALPH LAUREN ラルフローレン

reversable downjacket

90s 肉厚 ダウンジャケット リバーシブル



♠Color♠

black / green



♠Fabric♠

shell cotton60%、nylon40%

linings polyester100%

insulation down80%、feather20%



♠Size♠

表記サイズF

肩幅 約56cm

身幅 約66cm

袖丈 約66.5cm

着丈 約73.5cm



♠Made in♠

china



♠Condition♠

使用感、目立つ傷や汚れなく90sとして極美品だと思います。



♠Packaging & shipments♠

※簡易包装にて24時間以内の発送に努めております！



♠Other policies♠

※即購入・早朝深夜に関わらずご購入ください♪

※計測値の多少の誤差はご了承ください。

※素人での写真撮影・自宅保管の為、わずかな誤差等を許せない方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ポロスポーツラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

POLO

SPORT

reversable

downjacket