『adidas アディダス 肉厚ダウンジャケット ヌプシ 黒 ブラック 刺繍ロゴ【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 05時 27分に出品され04月18日 05時 27分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ノースフェイスのヌプシのような、肉厚ダウンが好きな方、NIKEアディダスPUMAなどスポーツブランドが好きな方、ベアー、カナダグース、フィールドダウンなどのダウンをお探しの方も！



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可能性があるのでお早目のご検討をオススメいたします！



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管理番号t0439



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【商品について】

サイズ：韓国サイズ95、日本M-Ｌ相当

(身長170-180cm)

実寸平置き：画像ご参照

(単位:cm)

※素人採寸です。

多少の誤差がある場合がありますm(_ _)m

素材：画像ご参照

状態：長期保管による前チャック横のスナップのサビ、

サイドポケットのジッパーの持ち手サビがあります。

前はチャックまでしか止めていないで着用できるので、支障はないかと思います。

ポケットはずっと開けたままにしていたので、サイドポケットはチャックが閉まるかわかりませんが、着用には問題ないと思います。他画像載せている擦れ小傷など、黒なので目立たないですがご確認くださいませ。



＊あくまで一度人の手にわたった中古品ですので、多少の擦れや汚れはあるものとご理解ください。



目立つダメージなどはできる限り画像に掲載させて頂きますが、個人出品のため気付かない見落としがある場合がございます。



お洋服の発送は圧縮して発送させていただく場合がございますm(_ _)m



古着 古着男子 古着女子 菅田将暉 あいみょん

国旗タグ レア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ adidas

アディダス

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ヌプシ

黒

ブラック

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