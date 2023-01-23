『【THE NORTH FACE】ノースフェイス バルトロライトジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 10時 18分に出品され03月03日 10時 18分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ぱっと見汚れや傷はないですが、肌にあたるところ(首、手首の方なそ使用感あります)





【THE NORTH FACE】バルトロライトジャケット

何年か前から人気のあるモデルなので、追加説明はいらないかと思いますが、軽くて暖かいです。

ノースフェイスらしい発色のいい赤い色です。

他のダウンを購入したため、出品します。



色：レッド

素材

表地:ナイロン100%(コーティング等樹脂加工)

中わた:ダウン72% レーヨン20% フェザー8%

裏地:ナイロン100%



サイズ：M

総丈/肩幅/胸囲/袖丈/袖回り

70/45/110/64/56

*ブランドのウェブサイト表記からの寸法となります



モデル...BALTRO LIGHT JKT

素材・柄...GORETEX

サイズ...M



***購入後のキャンセルと返品などは受付できません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【THE

NORTH

FACE】ノースフェイス バルトロライトジャケット