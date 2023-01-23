『ユニクロ UNIQLO ウルトラウォームハイブリッドダウンコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 16時 21分に出品され04月28日 16時 21分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユニクロ UNIQLO

ウルトラウォームハイブリッドダウンコート

ダウンジャケット ファー

459679 黒 ブラック



サイズ表記 XL



平置き採寸

着丈 88

身幅 67

肩幅 50

袖丈 68

素人採寸のため参考程度でお願いします。





目立った汚れはないかと思いますが

見落とし等ある場合もございます。

あくまで中古品ということにご理解をお願いいたします。



よろしくお願いします！



★素人採寸、検品になりますので、

誤差、見落とし等ある場合がございます。

ご理解のうえご購入頂ければと思います。



★梱包の際はコンパクトに折りたたんでなるべく小さくしたり、圧縮しての発送もあります。その際折ジワなど付く場合もございます。ご了承下さい。



★端末や光の具合などで実物と多少の色味の違いが

あることがございます。



★当該商品は自宅保管品で、古着扱いとなりますので、ご理解ある方や神経質ではない方のみご購入頂けたらと思います。

説明欄にない傷・ダメージ・劣化等の見落としがあることがございます。



★撮影用のお花は付属しておりませんのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユニクロ UNIQLO

ウルトラウォームハイブリッドダウンコート