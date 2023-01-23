『ゴールドウイン GOLDWIN GORE-TEX 2L Pants サイズM【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 15時 37分に出品され03月07日 15時 37分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゴールドウイン GOLDWIN

ゴアテックス2レイヤーパンツ GORE-TEX 2L Pants



型番：G32352P （22〜23モデル）



色：ブライトゴールド(BL)

（黄色・イエロー）



種類···パンツ



素材···ゴアテックス



定価··· 48,400円



ベンチレーションあり 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ゴールドウイン