『美品＊Hender Scheme エンダースキーマ 財布 wallet 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 18時 30分に出品され03月03日 18時 30分に終了予定です。即決価格は7,940円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

エンダースキーマ

財布



●状態

汚れなく美品ですが、少し傷のようなものがある箇所がございます。

写真にてご確認下さい。



●詳細

W9 × H10 × D2.5 cm



スナップ開閉

フラップ式コインポケット

紙幣用スリーブx1

カード用ポケットx1（収納枚数: 6-8枚程度）





財布形···二つ折り



素材···本革



2768864



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 美品＊Hender

Scheme



エンダースキーマ

財布 wallet

黒