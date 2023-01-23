『Supreme THE North Face RTG Glove L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 01時 37分に出品され03月25日 01時 37分に終了予定です。即決価格は13,800円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



手袋形···5本指

Supreme North Face Glove Black

Size L (Lサイズて指の付け根と手首迄

スッポリ包んでくれます。私は身長

175センチですが、男性はLサイズが

良いと思います。(個人の意見です。)

新品未使用未着用。全タグ付き。

オンライン購入。

神経質な方の購入はお控え下さい。

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仕事の都合で発送は購入直後の土日祝日

となります。

クリスマス25日迄若干値引します、 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Supreme

THE

North

Face

RTG

Glove



L