『diesel ダウン ブラック エナメル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 16時 48分に出品され03月19日 16時 48分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 阿倍野フープのディーゼルで購入しました。

ワンシーズン着ました。

その際タグが取れてしまいました。

傷汚れは写真からご確認よろしくお願い致します。

ご理解いただける方のみご購入どうぞ宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ diesel

ダウン ブラック エナメル