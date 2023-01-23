『MAXMARA マックスマーラ ダウンコート 銀タグ グレー 玉虫色 42 XL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 19分に出品され03月08日 18時 19分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MAXMARA

マックスマーラのダウンコート☆



銀タグの高級ラインです。



美しいシルエットでとても軽い着心地で素敵です。



数回の着用で美品です。



サイズ・・42

カラー・・光沢感のあるシルバー



素材・・・ポリエステル100%

中綿・・・ポリエステル100%







平置きサイズ

肩幅・・・41cm

身幅・・・60cm

着丈・・・92cm

袖丈・・・62cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MAXMARA

マックスマーラ ダウンコート 銀タグ グレー 玉虫色 42

XL