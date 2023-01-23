『半額以下！セール♡新品♡華やかビジュー♡ミディアムノーカラーコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 16時 05分に出品され03月05日 16時 05分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エレガントな

エムプルミエブラックのコート♡



襟周り、袖周りにブラックのビジューがついていてとても華やかです♡



ポケットもついており便利



ウール100%なのであたたかく

普段使いはもちろんパーティー

フォーマルまで幅広く活躍してくれます♡



パンツともスカートとも合わせやすい着丈です♪





新品未使用で綺麗に着ていただけます♡





ブランド★エムプルミエブラック



カラー★ブラック

1枚目、2枚目.3枚目のお写真が実物に近いカラーです。

サイズ★36サイズ



肩幅···38cm

身幅···43cm

袖丈···56cm

着丈···75cm



素材★ウール100%



梅田のエムプルミエブラックにて84000円程で購入しました





お品へのご質問は必ずご購入前にお願いいたします☆

気をつけて検品しておりますが

個人での出品となりますので

見落としが必ずしも無いとは断言できません。

また新品であっても、

自宅保管にご理解の上、ご購入お願いいたします★

上記 ご了承頂き ご購入頂けると嬉しいです(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

他にもたくさんお洋服を出品しております☆☆



ご希望でしたら同梱割引100円させて頂きますので是非ご覧くださいませ⭐





お互い気持ちのよいお取引ができるよう心がけます(^-^)よろしくお願いします♡



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エムプルミエお好きな方いかがでしょう♡ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: エムプルミエブラック

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