『trapstar ロゴ反射ダウンジャケット Sサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 10時 49分に出品され03月08日 10時 49分に終了予定です。即決価格は21,300円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 海外で大人気のtrapstar ダウンジャケット

日本で入手困難な商品となっております。



購入希望の方は専用ページをお作りするのでコメントお願い致します。



XS,S,M,L,XLございます。



サイズ表

XS：着丈 67cm 胸囲107cm 袖丈64.5cm

S： 着丈69cm 胸囲112cm 袖丈66cm

M：着丈71cm 胸囲117cm袖丈67.5cm

L：着丈73cm 胸囲122cm 袖丈69cm

XL：着丈75cm 胸囲127cm 袖丈70.5cm



購入希望のサイズをコメントにてお願い致します。



Central Cee等多くのインフルエンサー、アーティストが着用。



商品へのご質問などをご希望される方は、遠慮なくご相談ください。



他にもたくさんのtrapstarの商品を取り扱っています。



海外並行輸入品を取り扱うセレクトショップの商品になります。



トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完壁な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。







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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ trapstar

ロゴ反射ダウンジャケット

Sサイズ