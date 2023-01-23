『GUCCI ✨極美品✨ ロングコート ステンカラーコート カシミヤ 比翼 38【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 08分に出品され03月26日 00時 08分に終了予定です。即決価格は19,136円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少デザイン！

早い者勝ち！



値引き不可（ ; ; ）



★商品説明★

・brand

GUCCI

グッチ



・ステンカラーコート チェスターコート

ウールコート ウエストリボン ベルト

ロゴ 金具 ボタン 比翼ボタン Aライン

グレー チャコールグレー



・生地

表地

ウール (毛) 85％

カシミヤ 15％

裏地

レーヨン 100％



・サイズ（cm）

サイズ表記 38 ( M size )

素人採寸ご理解願います。



肩幅 39

身幅 47

袖丈 62

着丈 116



商品状態

✨極美品✨

目立った傷や汚れ特にありません！

その他特に記載すべき点もないかと思います♪

あくまでusedのご理解願います。

形も綺麗でシルエットもよく珍しいデザインかとおもいます！

カシミヤ混なのでとても着心地、触り心地も良いです！

発送はたたんで送りますのでご了承ください。



自宅保管品、usedですので神経質な方はご遠慮ください。

上記ご理解の上ご購入ください。



他サイトにも掲載している為突然商品ページを削除する場合があります。



カラー···グレー



着丈···ロング



柄・デザイン···無地



#GUCCI

#グッチ



#ステンカラーコート #チェスターコート

#ウールコート #ウエストリボン #ベルト

#カシミヤ #ロゴ #シルバー #銀 #ロゴ #刻印 #金具

#ボタン #比翼ボタン

#Aライン #ロングコート

#グレー #チャコールグレー #38



管理D-4 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ GUCCI

✨極美品✨

ロングコート

ステンカラーコート

カシミヤ

比翼

38