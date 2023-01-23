『NIKE ナイキ ベンチコート ダウンコート アウター 中綿 白 レディース L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 02時 02分に出品され04月30日 02時 02分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

※必ずプロフィールをお読みください。



NIKE

ナイキ

ベンチコート

ロングコート

ダウンコート

アウター

Therma-FIT

レペル

ウィメンズ

フーデッドパーカー

サーマ

ヒート

防寒

保温



【商品説明】※ネットより

保温性に優れた快適な一枚

Nike Therma-FITテクノロジーが体温調節をサポートし、寒い日も暖かい着心地をキープ。

Therma-FIT フーデッド パーカーは、Nikeの人気レイヤーをアップグレード。 耐候性に優れたNike Repel素材と断熱素材が、最悪の天候にも対応します。 フードから裾まで暖かく、ふわふわしたスタイルで、太もも中央までカバーして保温します。 この商品には、リサイクルポリエステル繊維が50％以上使用されています。

洗濯機洗い可能





●商品名

AS W NSW TF RPL CLASSIC PARKA



●品番

DJ7000-100

DJ7000



●定価

17600円



●状態

新品・未使用・タグ付き



●カラー

白

ホワイト



●素材

ポリエステル100%



●サイズ

レディース

L

肩幅 約60cm

身幅 約58cm

袖丈 約53cm

着丈 約87cm

※素人採寸ですので参考程度でお願いします。



あくまでも自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。



☆商品は小さく折り畳んでの発送となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ NIKE

ナイキ

ベンチコート

ダウンコート

アウター

中綿

白

レディース

L