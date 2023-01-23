『DUVETICA (デュベティカ) ダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 13時 34分に出品され03月07日 13時 34分に終了予定です。即決価格は12,800円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DUVETICA (デュベティカ)

MENELAO(サイズ:44)ブルガリア製

【44】(XS相当) 着丈79cm、身幅53cm、袖丈66cm、肩幅43cm

定価:169,000円(USED購入)





着る機会がないため、着ていただける方にお譲りいたします。



着用あり、使用感あり、自宅保管のため、ご理解いただける方、よろしくお願いします。



コンパクトに折りたたんで発送させていただきます。





カラー···ブラック



カラー···ブラック,グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DUVETICA

(デュベティカ)

ダウンジャケット