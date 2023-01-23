『mont-bell ライトアルパイン ダウンパーカー ダウンジャケット イエロー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 07時 39分に出品され04月28日 07時 39分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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[商品情報]

ブランド：montbell / モンベル

品番：1101361

カラー ：イエロー / 黄色

素材：表地：30デニール・バリスティックナイロン・リップストップ(超耐久撥水加工)、裏地：30デニール・バリスティックナイロン・タフタ、中綿：800フィルパワー・EXグースダウン

サイズ：タグ表記 M

肩幅：約48cm

身幅：約56cm脇下

着丈：約67cm

袖丈：約64cm



特徴：コンシール（R）ジッパー、シングルキルト構造、デュアルアクスルフード（パーカのみ）、チンガード、ダウンプルーフ加工、ジッパーつきハンドポケット



軽やかな着心地と暖かさを両立し、汎用性に優れたダウン・クロージングです。保温性と軽量・コンパクト性を高いレベルで実現し、携行にも便利な一着です。

この商品は、800フィルパワー以上の超高品質ダウン「EXグースダウン」を使用しています。





●コンディション



【ランク説明】 S:未使用品

A:中古美品

B:中古良品

C:使用感、傷など

D:破損あり



ランク：A



●その他、注意事項：多少着用感ありますが目立つ傷汚れなく美品です。





・ 写真は色合い、質感など出来る限り実物に近くなるよう努めておりますが、実物とは見え方が異なる場合がございます。

・ 中古品ですので、美品でも多少の使用感やシワがある場合がございます。

・ 素人検品のため、小さいキズや汚れなど見落しがある場合がございます。

・ 神経質な方はご購入をご遠慮いただきますようお願い致します。

・ 以上のことをご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mont-bell

ライトアルパイン

ダウンパーカー

ダウンジャケット

イエロー