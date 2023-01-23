『ノースフェイス the north face バーテックススウェット M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 12時 24分に出品され03月27日 12時 24分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ny82082

ノースフェイス バーテックススウェットフーディ

サイズ M

お色 ブラック

中綿のダウンパーカーです。

2シーズン着用、軽いジョギングや散歩等での利用なのでそこまでダメージなし



定価26,400円



●素材●

Nylon Stretch Woven With PC Coating(ナイロン90％、ポリウレタン10％)

※ミックスグレーのみ(ナイロン70％、ポリエステル20％、ポリウレタン10％)

中綿:V-Motion Insulation(ポリエステル100％) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

the

north

face

バーテックススウェット

M