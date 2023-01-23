『【滑らかなアンゴラ混】MAX MARA 白タグ マックスマーラ ロングコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 10時 30分に出品され03月16日 10時 30分に終了予定です。即決価格は17,072円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：MAX MARA マックスマーラ





商品: 高級白タグ アンゴラブレンド アンゴラ50％

ロングコート ウールコート ステンカラーコート

カーキグリーン







素材 ウール50 アンゴラ50





サイズ： 40 L



着丈96

身幅48

肩幅38

袖丈56 平置き採寸（cm)





※古着にご理解頂ける方のみの

ご購入でお願い致します。

神経質な方のご購入はご遠慮下さい。





送料込みで、簡易包装して発送します。







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宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【滑らかなアンゴラ混】MAX

MARA

白タグ

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ロングコート