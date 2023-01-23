『ハイク トレンチコート ベージュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 11時 32分に出品され04月05日 11時 32分に終了予定です。即決価格は13,182円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハイクの深みある ベージュのトレンチコート(ライナー付き)です！



★サイズ １

着丈 約95cm 身幅 約45cm

肩幅 約35cm 袖丈 約57cm

＊素人採寸です。



★替えボタン、ガーナメント(アローズのもの)着いてます。



＊クリーニング済みです。



ユナイテッドアローズで購入しました！

大切に着てたので、目立った汚れキズ等はありませんが、中古品ということをご了承の上宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ハイク カラー: イエロー系/ブラウン系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ハイク

トレンチコート

ベージュ