『タトラス TATRAS DOMIZIANO ダウン Rライン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 11時 35分に出品され03月24日 11時 35分に終了予定です。即決価格は24,500円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 TATRAS タトラス Rライン

ダウン ドミツィアーノ

Domiziano ダウンジャケット

ドミッツイアーノドミツァーノ

ドミッツィアーノ



型番: MTA18A4289

シーズン: 2018-2019年モデル



サイズ03 (MからL程度) 175/96A



カラー···ネイビー系



フード···フードあり（取外し可）



「Rライン」は、TATRASがワンランク上の、

ラグジュアリー感を追求したシリーズのことを指します。





数年前に購入し1.2回ほどきました。

その後クリーニングに出しましたが

1回も着ずに保管していました。



禁煙ペットも飼っていません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タトラス

TATRAS DOMIZIANO ダウン

Rライン