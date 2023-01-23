『Mountain Raintex Coat NP11940 ノースフェイス【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 07時 58分に出品され04月09日 07時 58分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名 Mountain Raintex Coat

品番 NP11940

色 ブラック



サイズ S

サイズ感少し大きめの作りのため、メンズのMサイズ、レディースのL〜LLくらいなので、男女兼用、ユニセックスでご着用頂けると思います。



肩幅···49cm

身幅···59cm

袖丈···62cm

着丈···87cm

カラー ブラック(K)

定価 40,700円(税込)



豪雨の時に通勤で2年ほど数回着用してました。

膝丈まで長さがあるので、自転車の際でもパンツが濡れる事なく、助かり重宝してました。

あくまでused品となりますので、記載箇所以外にも軽微な傷や汚れなどがある場合が御座います。予めご了承頂いた上でご購入ください。



素材···ゴアテックス

ウエスト、裾、フードにドローコード

ダブルジッパー

袖口にベルクロ式調節

お値下げ不可



以下一部公式サイトから引用

軽さと堅牢さの機能が高いバランスで融合した防水透湿コートです。生地にはGORE-TEX PRODUCTSの3層構造を採用。70デニールのトリコットバッカーは肌触りもよく、ほどよい厚みもあるため、レインウエアの枠にとらわれない防風・防寒シェルとして活用できます。サイドには大容量のフラップ付きポケットを配置し、利便性も確保しています。



コンパクトに折りたたんで、発送させていただきます。



モデル名···マウンテンレインテックスコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Mountain

Raintex

Coat

NP11940

ノースフェイス