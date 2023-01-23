『Jeep SPIRIT ダウンジャケット 黒 未使用タグ付き ブラック 新品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 23時 43分に出品され04月11日 23時 43分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Jeep SPIRITのダウンジャケットは、アウトドアスタイルを意識したデザインが特徴です。シンプルでありながらも、機能性を兼ね備えています。



【素材と快適性】

高品質なダウン素材を使用しており、保温性に優れています。寒い季節でも快適に過ごせるアイテムです。



【スタイル提案】

カジュアルなコーディネートにぴったりで、様々なシーンで活躍します。アウトドアや日常使いに最適です。



新品、未使用

【正規品】タグ付き



【商品名】Jeep コーデュロイ ダウンジャケット

Jeep Spirit ジープ スピリット



【カラー】ブラック 黒



【素材】

表地：100％ポリエステル

充填物：綿



■ ユニセックスアイテム

メンズで出品していますが、ユニセックスのアイテムです。



新品の臭いなどが気になる方や神経質な方はご購入をお控えくださいませ。



・日本国内で販売されている商品とは、商品タグや表示ラベルに違いがあります。



・ご理解の上、ご購入の判断をしていただきますようお願い申し上げます。



すり替え防止のため、返品不可



韓国風

軽いダウンジャケット(中綿)なので、アクティブな場でもタウンユースでも着回ししやすいかと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ジープ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Jeep

SPIRIT

ダウンジャケット

黒

未使用タグ付き

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