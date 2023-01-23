『定価8.8万 新品 Snow Peak 別注 インディゴ ダウン ジャケット S【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 00時 11分に出品され04月25日 00時 11分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Snow Peak × TOKYO DESIGN STUDIO New Balance



【サイズ】

S

着丈73cm肩幅49cm身幅58cm袖丈62cm



【状態】

新品



【素材】

表地；綿65% ナイロン35%

裏地；ポリエステル100%

中わた；ダウン90% フェザー10%



【生産国】

日本



【備考】

・色：ネイビー

・定価：88,000円

Snow Peak を代表する60/40 クロスと同等の防風、透湿、軽撥水性を持ったコットンナイロンを用いたダウンジャケット。 中綿には撥水加工を施したホワイトダックダウンを採用し、ネイビーはインディゴ染め、ブラックは硫化染めを施し, くり返しの着用によって経年変化を楽しめます。ウォッシャブル仕様で、ウエスト部分にフットウェア同様のFIDLOCK 社製バックルを採用し、夜間や視野の悪い環境でもマグネットにより片手で感覚的に操作が可能です。





TOKYO DESIGN STUDIO

トーキョーデザインスタジオ

New Balance

INDIGO DOWN JACKET

ネイビー

スノーピーク

TDS

ニューバランス

フィドロック

別注

コラボ



素材(詰め物)...ダウン、フェザー

種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: スノーピーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価8.8万

新品

Snow

Peak

別注

インディゴ

ダウン

ジャケット

S