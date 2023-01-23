『THE NORTHFACE ノースフェイス バルトロライトジャケット 黒 XL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 04時 39分に出品され03月31日 04時 39分に終了予定です。即決価格は15,600円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 THE NORTHFACE バルトロダウン 黒 XL



もう着なくなってしまったので出品します。



何回か着用しておりますのでご了承ください。

目立った傷や汚れ、穴はございません。



圧縮袋は無くしてしまったためございません。



即購入オッケーです！

購入後、即発送させたいただきます。



#THENORTHFACE #ノースフェイス #バルトロ #ライト #ジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTHFACE

ノースフェイス バルトロライトジャケット 黒 XL