『Arcteryx LEAF ATOM LT Jacket XL RANGER【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 11時 47分に出品され03月05日 11時 47分に終了予定です。即決価格は57,400円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Arcteryx Leaf Atom LT Jacket Gen. 2

アークテリクス リーフ アトムLT ジャケット gen 2

Color: Ranger Green 緑 カーキ レンジャーグリーン

Size: XL



特別偵察任務を遂行する際に、単独で、または雨天用保護ジャケットと組み合わせて着用されるミッドレイヤー ジャケット。



フルジップ開閉 (No Slip Zip™ 付き) により、襟のジッパーが勝手に開くのを防ぎます。



ドローコード付き裾クロージャは縦方向に配線されたエンクロージャ付きドローコードで引っ掛かりを軽減します



左胸のジッパーポケットにより、ミッションの必需品を安全に持ち運べます

ハンドポケットメディアポートから出る通信ケーブルの配線を可能にするケーブル管理ループ

ハンドジップポケット (メディアポート付き) により、ミッションの必需品を便利に安全に持ち運べます



LI PENG ハイエアパーマナイロンリップストップ

TORAY メカニカルストレッチミニリップ 軽量

PONTETORTO 7.5oz ハードフェイスフリース

CLIMASHIELD 2オンス コンバットファイバーフィルインサレーション、DWR付き







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Military Army Marines Navy Space Air Force Special Forces Platoon 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Arcteryx

LEAF

ATOM

LT

Jacket

XL

RANGER