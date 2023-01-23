『ノースフェイス シェルパヌプシダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 10分に出品され03月17日 22時 10分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACEのシェルパヌプシ、ダウンジャケットになります。

去年購入し、2回使用しました。使用機会がなくなったので泣く泣く出品致します。

SIZEはUS規格のLサイズです。

これからの時期、重宝すると思います。



目立つ傷や汚れないかと思いますが、あくまで中古になりますので神経質な方、気にされる方はご遠慮ください。よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス シェルパヌプシダウンジャケット