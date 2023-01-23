『【新品同様】サイズL ナノユニバース×西川ダウン G2 ダウンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 07分に出品され03月05日 18時 07分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げしました。



【新品同様】定価48,950円 サイズL nano universe×西川ダウン ナノユニバース G2 ダウンジャケット ブラック 黒



商品番号 0602-209790



ご覧いただきありがとうございます。

フードは着脱可能です。

以下お読みいただき、入札をお待ちしています。



【商品の説明】

商品名 : ダウンジャケット

ブランド：ナノユニバース×西川ダウン

カラー:ブラック

付属品:本体のみ

定価 48,950円



【商品の状態】

使用状況 :新品同様です。

写真を確認の上入札をお願いします。



【サイズ】

サイズL

身幅59 肩幅47 着丈70 そで丈67.5



素人寸法になりますので多少の誤差はご了承下さい。

返品はお受けできませんので写真を確認の上、入札をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品同様】サイズL

ナノユニバース×西川ダウン G2

ダウンジャケット