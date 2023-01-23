『ヨウジヤマモト プールオム ウール 黒 ビッグ オーバーコート ロング【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 06時 10分に出品され03月31日 06時 10分に終了予定です。即決価格は46,552円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

ヨウジヤマモト プールオム ウール 黒 ビッグ オーバーコート ロング



色:

構成素材: 画像にタグ情報を乗せています



裏地:

その他:



内タグに切り取り、

左側ドローコード口に補修跡あり





○表記は全て平置きcm

上から

肩幅、袖丈、身幅、着丈

57

65

66

133



○着画170cm 細身



着画が無い場合、着画は追加出来ません





○商品は主に、古着、ヴィンテージ品です。

多少の小キズスレ等ある場合があります。ご理解の上ご購入下さい。





#marusannkaku_all



#marusannkaku_coat 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヨウジヤマモト カラー: ブラック系/グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヨウジヤマモト

プールオム ウール 黒 ビッグ

オーバーコート ロング