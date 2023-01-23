『ジブリ 加湿器 ちいさな加湿器 魔女の宅急便【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 11分に出品され03月10日 18時 11分に終了予定です。即決価格は7,461円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジブリ 魔女の宅急便 ジジ



卓上加湿器



USB式加湿器



ホットケーキとコーヒーから湯気が出るように

なっていてキキとの温かい朝食をイメージしたものです。



ボトルに水を入れてUSBケーブルを繋げれば

デスク回りで使えます。





新品未使用記載

送料込の値段となります。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スタジオジブリ