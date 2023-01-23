『IENA イエナ キャバリーメルトンオーバーサイズロングPコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 11時 25分に出品され03月30日 11時 25分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 全出品者様は2、3回の着用、私は1度着たかどうかなのでかなり美品かと思います。



キャバリーメルトン ロングＰコート

定価約6万円



＝引用説明＝

しっかり打ち込んだ厚手のウールには稀な、綾目がハッキリしたキャバリーメルトン。

経糸に追撚の梳毛、緯糸に紡毛を使い、さらに裏起毛を施すことでより膨らみを持たせました。

ベーシックなアイテムは新しい表面感を持ち、いつもと違った表情に仕上がっています。

釦を閉めず、空気を含ませるように纏うと、不思議と女性らしいシルエットを演出できます。



◆カラー

ライトベージュ系

1枚目の写真が近い色です。明るいベージュです⭐︎



着丈90 cm 肩幅36cm 袖丈59cm

幅50cm



重みがあり、高級感あります(^^)



コートが増えてしまい、綺麗なうちにどなたか着ていただける方にお譲りできればと思います(^^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ IENA

イエナ

キャバリーメルトンオーバーサイズロングPコート