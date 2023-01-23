『ノースフェイス マウンテンパーカー ナイロンジャケット パーカー NT 新品 L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 17分に出品され03月19日 23時 17分に終了予定です。即決価格は10,440円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■THE NORTH FACE / Dot Shot Jacket

■新品未使用 タグ付き

■国内正規品



■カラー / ニュートープ (カーキ)

■素材 / ナイロン100%



■サイズ / メンズ L

胸囲 92～100cm

身長 170～180cm



●ドットショットジャケットは定番の防水ハードシェル。

素材には軽量なハイベント2.5層を採用しており、非常に軽くしなやかな着心地。

冷気を遮断しながら、高い防水透湿性も確保し、日帰り低山や富士山、また高原キャンプでの天候や気温の急変にも対応することができます。

厚手のミドルレイヤーと合わせられるややゆとりのあるシルエットで、オールシーズンで活躍。

リサイクル可能なナイロン生地を使用し環境問題に配慮。

裾は両脇のアジャスターで調節可能。

静電気の発生を抑えた静電ケア。

ロゴは刺繍。



◇ノースフェイスではパーカーやスウェットやジャージやトレーナーやマウンテンパーカーやブルゾンやジャンパーやウインドブレーカーやナイロンジャケットやフリースやダウンジャケットやパンツやショートパンツやショーツやジョガーパンツやリュックやTシャツやロンTやキャップやハットやレギンスやタイツなどを展開しています。

その他ナイキやアディダスとのコーデもおすすめです



◆⚠️値下げ交渉はご遠慮ください。

◆取り置き(専用)はご遠慮ください。

◆取引メッセージなしOKです。

◆禁煙環境です。

◆ネコポスで発送予定です。



その他パタゴニアなども出品中・出品予定です

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21T22K0009 Z19E180 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

マウンテンパーカー

ナイロンジャケット

パーカー

NT

新品

L