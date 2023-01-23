『PAGELO パジェロ ダウンジャケット LLサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 23時 43分に出品され04月03日 23時 43分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】PAGELO





【カラー】オフホワイト





【サイズ】表記サイズ／LL

〈平置き実寸・cm〉

・肩幅 約55

・身幅 約61

・着丈 約80

・袖丈 約62

素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。







【コンディション】背中にステッチの糸の緩みがありますがほとんどわからないくらいです。それ以外は目立つダメージ等はなく、まだまだ十分に着用いただけると思います。







コンディションの見解には個人差がごさいますので、あくまでも主観によるものです。

自宅保管のユーズド品となりますので、見落とした汚れ等がある場合があります。



画像及び商品説明をよくご確認頂き、ユーズド品にご理解のある方のみご検討ください。



基本的には当日または翌日の発送となりますので、お急ぎの方もご安心ください。



商品は簡易包装にてコンパクトに畳んでの発送となります。保管時のたたみジワもありますのでご了承ください。

#PAGELO #パジェロ #ダウンジャケット #LLサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: パジェロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PAGELO

パジェロ

ダウンジャケット

LLサイズ