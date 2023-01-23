『美品★Schott 40★ショット ピーコート 裏地キルティング ウール 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 03時 09分に出品され03月24日 03時 09分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

美品★Schott 40★ショット ピーコート 裏地キルティング ウール 黒 中綿 ジャケット

メンズジャケット コート アウター 人気の黒

40 Lサイズ 大きいサイズ USA製



○サイズ

サイズ 40 Lサイズ（相当）

肩幅 約49cm

身幅 約55cm

袖丈 約62cm

着丈 約77cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立った傷などや汚れなど見当たりません。

良品だと思います。 ただ、中古品になりますので多少の使用感はあるかと思います。ご理解いただけますようお願い致します。



○カラー

黒

ブラック



○素材

ウール

中綿

ポリエステル



○配送

1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



⭐︎ 大手リサイクルショップor質屋or都内のセレクトショップにて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求め下さいませ。





管理番号

1117-0924



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品★Schott

40★ショット

ピーコート

裏地キルティング

ウール

黒