『着用5回未満 アクアラマ AQUARAMA ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 06時 15分に出品され03月24日 06時 15分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3、4年前に新品で購入、着用3回程度ですので、未使用に近いとさせていただいてます。



定価は12万円くらいです。



サイズはL 〜ＸＬくらいです。



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: アクアラマ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 着用5回未満 アクアラマ AQUARAMA

ダウンジャケット