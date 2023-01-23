『Shokz OpenRun Mini Blue【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 05時 55分に出品され03月26日 05時 55分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ShokzOpenRunMiniBlueワイヤレス骨伝導イヤホンIP67



定価: 17,880円（税込）

色: ブルー



オンラインミーティング、ジョギングなどのスポーツ時、通勤時など、さまざまなシーンでお使い頂けます。



オンラインミーティング用に、自宅と会社で、二つ所有しているのですが、テレワークがほぼ無くなったので、ほぼ使用していなかった自宅用を出品します。



5回程、使用しました。

電子機器用のウエットティッシュで軽く拭きました。

池袋のビッグカメラにて、購入、

まだ、保証期間内です。

付属品、全てあります。

動作確認済です。



■同梱物：

・OpenRun Miniイヤホン

・マグネット充電ケーブル

・キャリングケース

・ユーザガイド（日本語を含む12言語対応）



■重量：26ｇ

■バッテリー駆動時間：8時間

■防水＆防塵規格：IP67

■Bluetooth：Bluetooth 5.1

■急速充電：対応





#ShokzOpenRunMiniBlueワイヤレス骨伝導イヤホンIP67 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ショックス