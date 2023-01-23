『(美品)ユナイテッドアローズ メルトンフーデッドコート S ¥49,500【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 15時 12分に出品され04月01日 15時 12分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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(美品)UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ

メルトンフーデッドコート

ベージュ Sサイズ



¥49,500





◾️メルトン生地のコートは、厚手でしっかりとした質感が魅力です。



暖かさを保ちながらも風を通しにくい構造で、寒い季節にぴったりの防寒アイテムです。



また、表面が滑らかで上品な光沢があり、カジュアルにもフォーマルにも使いやすいデザインです。



メルトン生地は耐久性にも優れており、長年愛用できる一着としてもおすすめです。



この冬、洗練されたスタイルと防寒性を兼ね備えたメルトンコートで快適な毎日をお楽しみください。





◾️状態



使用回数の少ない美品です。

クリーニング済みです。

特に目立ったダメージはありませんが、あくまで中古品としてご理解ください。





◾️サイズ



Sサイズ



着丈90、肩幅44、袖丈59、身幅52





◾️説明



シンプルでクリーンデザインに仕上げられており、メルトン素材のコートでありながらも軽快な印象で、フードがついており小顔効果も期待できます。



長過ぎない着丈と程よいAラインで、軽快さとエレガントさを感じるシルエットです。



また立ち襟風な襟元にすることで収まりが良く、スマートな印象です。



インナーにスウェットやニットを合わせてカジュアルなコーデや、ジャケットにスラックスを合わせてきれい目コーディネートの相性も抜群です。



品番 1125-139-7654







カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

フード···フードあり（取外し不可）

素材···ウール



肩幅···44cm

身幅···52cm

袖丈···59cm

着丈···90cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ (美品)ユナイテッドアローズ

メルトンフーデッドコート

S

¥49,500