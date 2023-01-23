『COACH トレンチコート ベージュ メンズ XS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 18時 05分に出品され04月22日 18時 05分に終了予定です。即決価格は30,600円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨シーズンに購入し、2度程着用。とても綺麗な状態です。

クリーニング済。



是非ご検討ください。





【ブランドの信頼性】

COACHは高品質なファッションアイテムで知られるブランドです。このトレンチコートは、その洗練されたデザインと耐久性により、長く愛用できる一着です。



【スタイリッシュなデザイン】

ベージュの色合いとシンプルなトレンチコートのスタイルは、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く対応可能です。6つのボタンが特徴的で、クラシックな印象を与えます。



【快適な着心地】

ベント付きのバックデザインにより、動きやすさを確保し、快適な着心地を提供します。季節を問わず着用できるため、重宝するアイテムです。



- ブランド: COACH

- サイズ: XS

- 色: ベージュ

- デザイン: トレンチコート

- ボタンの数: 6

- バックデザイン: ベント付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

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