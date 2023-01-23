『コンバース 肉厚 ダウン ジャケット ヌプシ ストリート ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 15時 13分に出品され03月09日 15時 13分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名 : converse 肉厚 ダウン ジャケット ヌプシ ストリート ブラック





情報 : コンバースより、保温性抜群の 肉厚 ダウンジャケットになります。サイズはL〜XL相当で、男女問わずゆったり着用していただけます。ノースフェイスのヌプシ や ストリートが好きな方にもオススメの一着です。





サイズ : Lサイズ（サイズ感 L〜XL 相当）



着丈 70 cm 身幅 64 cm 肩幅 59 cm





状態 : 古着商品の為、多少の使用感と袖ゴムが弱くなっておりますが着用には問題はなく、そのほか目立った傷や破れなどはないので、まだまだ着用していただけます。画像を見て検討して頂き、古着を理解の上、ご購入をお願いします。





＊こちらの商品は中古品です。 また、素人の出品ですので画像の色合いや検品の見落とし、数値や状態の解釈に誤差があるかと思います。 そのことを充分にご理解頂いた上で、 ご購入をよろしくお願い致します。



＊コンビニ / ATMでのお支払いの場合は事前にコメントをお願いします。



＊コメントなしで購入OKです。また、コメント交渉中でも購入された方優先します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コンバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コンバース

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ブラック