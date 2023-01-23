『【新品】INTERMEZZOブランド最終モデル アンゴラ混ウールコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 16時 08分に出品され03月20日 16時 08分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★御観覧頂きありがとうございます。

DURBAN・INTERMEZZOの最終モデル新品未使用の希少品となります。この商品は高島屋のブランドショップにて購入しましたが、着用する機会がなく、今回出品させていただきました。



■アンゴラ混のウール素材で、保温性が高く、抜群に軽くて着心地の良いオシャレなコートです。

肩回りはゆとりのあるフォルムなのでボリュームのあるアイテムやジャケットの上からでも着用できます。



■色・・・ライトグレー



■サイズ・・・L

着丈85cm・肩幅45cm・胸囲110cm・袖丈65cm 素人採寸のため多少の誤差があるかと思いますがご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】INTERMEZZOブランド最終モデル アンゴラ混ウールコート