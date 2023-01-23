『専用ページ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 19時 05分に出品され03月21日 19時 05分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらはリカルメ様専用ページです。











・LE / エルイー ナイロンダウン

・ブラック / サイズ1(ゆとりのあるサイズ感)

・定価：60,500円（税込）



COMOLIデザイナーの小森啓二郎氏監修のダウンジャケットです。

実物は公式写真のようなマットブラックです。



YouTubeで「LE ダウンジャケット」で検索すると公式のアイテム紹介動画がありますので詳細はそちらをご参照ください。

コメントなしの即購入も歓迎です。



※メルカリのブランド選択肢にLEがなかったのでCOMOLIにしています。

※一度人の手に渡ったものであることをご理解の上でご購入ください。



【公式の商品説明】

LEからブランド初となるダウンジャケットが登場。



COMOLIデザイナーの小森啓二郎氏による監修のもと、フランスを代表するダウンブランドのかつての名品を踏襲しアップデートした今作。

超軽量ナイロンのマットでしなやかな風合いのストレッチ素材を使用することにより、着用時のストレスを排除。

日本のタウンユースに適した極めてクラシックかつ着用者の趣味嗜好を選ぶことのない無属性なダウンジャケットが完成しました。

様々なテイストの衣類や街並みと調和する、懐かしくも新しいダウンジャケットをお楽しみください。



裏地：あり

光沢感：なし

生地の厚さ：普通

季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

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