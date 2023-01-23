『美品☆プラステ ビッグフード付き ウール生地 Aラインロングダウンコート L 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 16時 34分に出品され03月12日 16時 34分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



■アイテム

プラステのダウン90%フェザー10%の軽く暖かいベルト付きロングダウンコート・ロング丈ダウンジャケットです。



表地はウール混のファブリック生地なのでシャカシャカしたダウンよりエレガントで高級感があります。



肩幅や身幅はゆったりとした作りになっており、程良い広がりのあるAラインシルエットです。



合わせやすいブラックカラーです。



ボリューミーか大きなフードで小顔効果◎

フードを前に倒すとショールカラーのようにも♪

（フードは着脱不可）



大きいサイズLサイズです。



■ブランド

PLST

プラステ

（セオリージャパン）



■色

ブラック（黒）



■サイズ

表記L



■平置き寸法（約cm）

着丈 約94

肩幅 約42.5

身幅 約53

袖丈 約60

※素人の採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。





■素材

ポリエステル 90％

毛 10％

ダウン 90％

フェザー 10％



■状態

キズや汚れなどなく、使用感の少ない綺麗なお品で、まだまだご着用いただけます。



画像をご確認いただきご判断ください。

※万が一見逃した汚れなどがあった場合、ご容赦いただける方のみご購入ください。



◆注意点◆

（以下をご了承くださる方のみご購入ください。）



・自宅保管の中古品です。

使用感のイメージ違いなどの理由でのご返品・クレームはお控えください。



・多少の採寸誤差を気にされる方はご購入をお控えください。



・写真や説明文をよくご覧頂きご納得の上でのご購入をお待ちしております。

細かな点が気になる方はご購入はご遠慮ください。



素材(詰め物)···ダウン,フェザー



カラー···ブラック



種類···ダウンコート/ジャケット



着丈···ロング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: プラステ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品☆プラステ ビッグフード付き ウール生地 Aラインロングダウンコート L 黒